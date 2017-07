Un posto al sole, anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: non c'è pace per Serena e Filippo!

Un posto al sole, anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: i dubbi di Guido. Le anticipazioni della Soap Un posto al sole ci rivelano che tra Serena e Filippo ci sarà ancora grande tensione, e dopo gli eventi che hanno turbato la loro serenità sarà difficile il riavvicinamento. Le anticipazioni di Un posto al sole ci rivelano che Guido continuerà ad essere sempre molto distratto nei confronti della compagna. Un giorno si renderà conto che la sua fidanzata è sempre più vicina Sergio con il quale sta sviluppando una certa affinità. Logorato dai dubbi sulla fedeltà di Mariella, vorrà mettere alla prova il suo rapporto.

Un posto al sole, anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: Franco scopre il segreto di Peppino.

Intanto, nonostante il legame con Peppino sia sempre più forte, Franco si convince che l’uomo gli sta nascondendo qualcosa. l’usuraio che tiene sotto scacco Peppino si recherà in ospedale per fargli visita e lo minaccerà. Franco cercherà di aiutare Don Peppino a liberarsi dalla morsa dell’usuraio, ma quest’ultimo rifiuterà il suo aiuto. Reduce dalla visita di Luisa, Franco farà in modo che Don Peppino si confidi con lei prima di partire e raggiungere la famiglia

Un posto al sole, anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: tutti pazzi per Chef Parade!

Le anticipazioni di Un posto al sole ci rivelano che Marina sarà impegnata con la ristrutturazione della villa ed in questo frangente Matteo rifletterà su quanto siano diversi i loro stili e tenori di vita. Raffaele accompagnerà il figlio al provino di Chef Parade, con il quale a sorpresa deciderà di cimentarsi anche lui. Teresa invece sarà molto delusa per l’eliminazione e non riuscirà a tollerare i commenti di Otello.