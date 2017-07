Uomini e Donne, le ultime news: la lettera di Barbara De Santi a Gemma Galgani

Uomini e Donne: Barbara contro Gemma. I vecchi dissapori tra Barbara De Santi e Gemma Galgani ritornano a farsi sentire. La ex dama del trono over di Uomini e donne pur avendo abbandonato da tempo il programma continua a far parlare di sé, sia per i suoi (presunti) flirt, sia per le sue dichiarazioni sui personaggi ancora presenti nel parterre tra cui Gemma Galgani. Il settimanale DiPiù ha pubblicato una lettera che Barbara avrebbe fatto recapitare alla veterana dama torinese: “Ero giovane e bella e questo non ti andava giù. Prima che tu ti inventassi la storiella di amare Giorgio (…) la protagonista femminile della trasmissione ero io”.

Uomini e Donne: la dama torinese resta in silenzio.

La De Santi lancia forti accuse: Gemma avrebbe partecipato al programma di Canale 5 non per cercare l’amore, ma per inseguire la fama e il successo, “pugnalando alle spalle chi era al tuo fianco e buttandogli fango addosso a chi ti sembrava scomodo per raggiungere i tuoi scopi”. Secondo Barbara, infatti, una volta che Giorgio Manetti decise di frequentare la dama torinese, quest’ultima avrebbe iniziato a maltrattare la rivale arrivando persino a gettarle addosso un bicchiere d’acqua, cosa che spinse la De Santi a sporgere denuncia presso il Comando dei Carabinieri della Regione Lombardia. La dama torinese per ora non si pronuncia.