Cherry Season: la soap sta giungendo al termine. È arriva una notizia dolceamara per tutti i fan di Cherry Season. È infatti finito il doppiaggio delle puntate della soap opera turca. Questo vuol dire solo una cosa: la telenovela sta per giungere al termine. Le ultime puntate dovrebbero andare in onda a cavallo tra agosto e settembre 2017, giusto in tempo per lasciare nuovamente spazio ad una nuova stagione di Uomini e Donne, nel daytime di Canale 5. A svelarci la notizia della fine del doppiaggio e l’ultimo discorso tra Ayaz e Oyku è Emanuele Ruzza, un giovane doppiatore italiano. È lui ad aver prestato la voce a Serkan Cayoglu, l’amatissimo architetto protagonista della soap opera turca. Per decine di puntate, Ruzza ha interpretato tutti i dialoghi da cui noi telespettatori ci siamo lasciati commuovere ed emozionare.

Cherry Season: le anticipazioni di domani 20 Luglio 2017.

Ma ora vediamo le anticipazioni della puntata di domani 20 Luglio 2017. Mete era in ospedale per degli accertamenti, dopo la botta in testa datogli da Oyku, i medici hanno scoperto che il ragazzo ha un tumore maligno al cervello. Nell’ultima puntata infatti abbiamo visto che Mete, dopo aver fatto compere con Isik, ha avuto un malore uscendo dal negozio e si è immediatamente accasciato a terra. Sibel, Ilker, Burcu, Oyku e Ayaz si recano nel paese in cui ha vissuto Emre. I ragazzi devono partecipare al matrimonio di Fatma, ma una terribile scoperta li porta a voler sabotare la cerimonia. Fatma è un’amica di Emre ormai da tempo e l’uomo non sopporta che venga obbligata a sposarsi contro la sua volontà. Fatma sta per sposare un uomo che non ama a causa dell’insistenza da parte dei genitori nel non voler accettare l’uomo che realmente ama. Per aiutarla, i ragazzi decidono di organizzare una fuga d’amore.