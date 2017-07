Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 19 luglio 2017. Sembra proprio che Nadia Rinaldi sarebbe molto felice di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale5. L’attrice al settimanale ‘Nuovo’ ha spiegato quali sono secondo lei i motivi per cui la produzione dovrebbe farla entrare nella casa più spiata d’Italia. “Perché sono una persona che sa stare nel gruppo: non sono una di quelle che mette zizzania tra i concorrenti pur di raggiungere l’obiettivo, sono una donna autentica e sincera. E poi perché sono adulta e una mamma: di solito vengono scelti personaggi molto giovani, con un passato artistico breve. Io invece posso raccontare molte cose su di me, sulla mia carriera, sia sulla mia vita professionale”, ha detto Nadia.

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 19 luglio 2017 sui concorrenti della nuova edizione!

Se dovesse riuscire a far parte del cast del reality, la Rinaldi vorrebbe avere a che fare con colleghi e coetanei, ma non con personaggi usciti da programmi televisivi, soprattutto se molto giovani.”Mi piacerebbe incontrare Alessandro Gassman: con lui sarei pronta persino a entrare nel tugurio. Vorrei evitare, invece, i tronisti: sono troppo giovani, mi sembrerebbe di essere in competizione con mio figlio. E, poi, spero, di non capitare con personaggi che abbiano un brutto rapporto con la pulizia, soprattutto se dobbiamo condividere la stessa camera, perché io odio gli odori forti”, ha raccontato.