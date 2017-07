Guida tv, tutti i programmi tv di oggi, mercoledì 19 luglio 2017

Guida tv completa di mercoledì 19 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time sulle tre reti Rai le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 19 luglio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda Adesso tocca a me, una docufiction su Paolo Borsellino a 25 anni dall’attentato, con Cesare Bocci nei panni del magistrato. Su Rai 2 andrà in onda il telefillm Squadra Speciale Copra 11, con gli episodi Il museo depredato, Dalla parte sbagliata e Dov’è andato Semir? Su Rai 3 andrà in onda il consueto appuntamento con lo Speciale chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli.

Passiamo alle reti Mediaset: su Rete 4 alle 21:15, vedremo il film Senza tregua. Alcune persone sono scomparse a New Orleans e nessuno sa che fine abbiano fatto.

Su Canale 5 vedremo il terzo epispdio di Shades of Blu, una nuova serie tv con protagonista Jennifer Lopez. Su Italia 1 alle 21:15 vedremo Pintus@Arena, un programma di intrattenimento. Su La7, infine, alle 21:10 andrà in onda il programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana Bersaglio mobile, con un’intervista a Luigi Di Maio.