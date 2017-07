Il Segreto, le anticipazioni della puntata del 20 luglio 2017: il funerale di Mariana

Il Segreto, le trame e le anticipazioni della puntata del 20 luglio 2017: Juanita affidata a Camila. Domani, giovedì 20 luglio 2017, torna su Canale 5 alle ore 18.45 la soap Il Segreto con una puntata ricca di eventi. Nicolas conferma il triste sospetto: il corpo ritrovato senza vita è quello di Mariana. Questa, purtroppo, è la dura realtà, in quanto il cadavere indossava la catenina di famiglia dei Castaneda. Riconosciuto il cadavere, vengono svolti i funerali di Mariana. Rosario è immersa in un dolore atroce, che si aggrava maggiormente perché Nicolas interrompe i rapporti con la famiglia Castaneda, non si avvicina alla suocera per darle le condoglianze ed un abbraccio e lascia la piccola Juanita a Camila, rifiutandosi di farla vedere alla nonna.

Il Segreto, le trame e le anticipazioni della puntata del 20 luglio 2017: la confessione di Camila.

Nelle scorse puntate abbiamo visto Camila andare in visita, in carcere, ad Elias. Il chimico ha cercato di uccidere la donna che fortunatamente, grazie all’intervento di una guardia di sorveglianza, si è salvata. Camila è morsa dai sensi di colpa e confida al marito Hernando di essere andata a trovare Elias per avere delle risposte. Donna Francisca, intanto, ha organizzato un incontro con Mauricio, ma si rivela una trappola… Secondo le anticipazioni ufficiali, inoltre, vedremo che Severo e la sua famiglia sono minacciati dagli estremisti.