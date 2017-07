Romina Power e Albano Carrisi, le ultime news ad oggi 19 luglio 2017. Romina Power si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha svelato anche una strana esperienza vissuta a casa di Paul McCartney. “Ero nel giro romano di Anita Pallenberg. Andammo a casa di Paul, che allora stava con Jane Asher e facemmo una seduta spiritica. Non successe nulla, ma in compenso lui accese uno spinello e lo passò prima a mia sorella, all’epoca tredicenne, poi a tutto il tavolo. Insomma, prima dei sedici anni avevo fatto di tutto”, ha confessato Romina.

“Ora si capisce meglio perché quando ho incontrato Al Bano Carrisi, avevo solo il desiderio di sposarmi, di calmarmi, di fare figli? Cosa mi piacque di lui? La semplicità del ragazzo di campagna. Cosa ho riscoperto dopo la riappacificazione? La semplicità del ragazzo di campagna”, ha poi aggiunto.

Nell’intervista la Power ha anche rivelato che quando era piccola ha pensato di farsi suora. “È difficile convivere con la popolarità, specie per una donna che a nove anni sognava di farsi suora. Frequentavo l’istituto Marymount, prima in Messico insieme alla nonna, poi in Italia, quando mi trasferii con mia madre (l’attrice Linda Christian, ndr). Fu una sorta di raptus mistico per il cristianesimo. Nelle suore vedevo una tranquillità, una pace che sin da allora non ho mai smesso di cercare. Oggi la inseguo con la meditazione e vivendo parte dell’anno nel deserto degli Stati Uniti, vicino a Los Angeles”, ha raccontato.