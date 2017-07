Tagli capelli corti e medi estate 2017, tutte le novità. I tagli di capelli per l’estate 2017 sono briosi e sbarazzini, e vedono in primo piano corti, cortissimi, rasati e sempre in auge i tagli medi. Nell’estate 2017 i tagli medi sono veramente di grandissima tendenza. L’Ob swag è il taglio di capelli medio sicuramente più popolare. Si tratta di un taglio molto sfilato nella parte inferiore e più pieno in quella superiore, portato e valorizzato anche da frange e ciuffi, e colorazioni particolari.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: sempre in auge i tagli medi.

Tra i tagli di capelli di tendenza in primo piano la media lunghezza, facile da gestire, adatta a tutte le donne, anche quelle dalla fisicità più importanti. Un taglio medio si adatta in oltre a tutte le tipologie di donne, dalle più giovani alle più mature ed è per questo che sta impazzando nell’estate 2017, e le bellissime della tv e dello spettacolo lo scelgono come haircut dell’estate.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: i gender cut, i tagli rasati e i chop cut.

Per quanto riguarda i tagli di capelli medi dell’estate 2017 largo spazio anche ai blunt cut. Per quanto riguarda i capelli corti sono di grande tendenza i pixie e tutti i tagli particolari, come i gender cut ed il bowl cut. Tra i protagonisti dell’estate anche tagli di capelli cortissimi, rasature, chop cut e ciuffi estremi, adatti sicuramente a chi ha una forte personalità, ed ama osare e stupire!

Tagli capelli corti e medi: la gallery con le immagini e i tagli più belli dell'estate! 1 su 22