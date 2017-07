Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli pratici e chic per capelli ricci

Tagli di capelli estate 2017: i look pratici e chic per l’estate. Con l’arrivo della bella stagione molte donne hanno il desiderio di cambiare il proprio look, partendo dal tagli di capelli e puntando principalmente su tagli di capelli versatili ma chic allo stesso tempo. Un esempio? Il caschetto scalato è perfetto per chi vuole un taglio corto, ma preferisce non enfatizzare i propri lineamenti. Questo è uno dei tagli di capelli più pratici, ma che dona molta eleganza, rimanendo comunque e perfetto per le giornate estive. Da portare con o senza frangetta, in base ai proprio gusti. Se avete una bella chioma riccia ma non volete rinunciare al trend del momento il look che fa per voi è un taglio di capelli corto alla nuca con ricci “selvaggi”.

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli per chi ha i capelli ricci.

Il bob destrutturato è un caschetto molto scalato ai lati del viso che gioca su un continuum di pieni e vuoti allo scopo di alleggerire chiome pesanti e dare maggiore dinamismo e armonia. Proprio per questa sua caratteristica, il taglio di capelli bob destrutturato – che può essere definito una sorta di versione rock del classico carrè – rappresenta un’ottima opzione per chi ha capelli mossi o ricci, che grazie alle scalature potranno essere così gestiti con maggiore facilità, scongiurando il pericolo di un haircut eccessivamente ribelle e voluminoso.