Temptation Island 2017 Ed. 4: Ruben come prossimo tronista? Il web impazza

Temptation Island 2017: un Ruben completamente nuovo. Durante la quarta puntata della quarta stagione di Temptation Island 2017 un’altra coppia che ha fatto molto discutere è stata quella formata da Ruben e Francesca. I fan hanno preso molto a cuore il ragazzo, costantemente accusato dalla fidanzata di non essere buono a nulla. I due fidanzati si sono ritrovati poi faccia a faccia al falò di confronto e hanno dovuto affrontare quanto accaduto negli ultimi giorni, lontani l’uno dall’altra. Abbiamo avuto modo di vedere un Ruben totalmente diverso, molto deciso a troncare definitivamente la storia con Francesca. Francesca e Ruben stavano insieme da 2 anni e 4 mesi e avevano deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. Lei è laureata in Economia e Marketing e fa animazione nei locali. Lui è impiegato in una ditta bergamasca che produce caschi per le moto e sta prendendo in considerazione l’idea di iscriversi all’università. I due si erano conosciuti in discoteca. Per Ruben si trattava della prima storia seria, mentre Francesca, a quei tempi, usciva da una storia d’amore molto intensa e passionale, durata ben 4 anni. I due non hanno mai convissuto seriamente, tralasciando i weekend nel bilocale di lui.

Temptation Island 2017: il web impazza, c’è chi lo vuole come prossimo tronista.

I due sono usciti dal reality separati. E con una situazione che si è quasi capovolta. Sì, perché al momento del confronto Francesca è rimasta quasi senza parole di fronte a un Ruben completamente nuovo, non più disposto ad abbassare lo sguardo e per lei non c’è stato più scampo: “Tra i due, quella sbagliata sei tu. Hai solo sparato a zero su di me, non sono più innamorato. Sono deluso da te. Mi manchi di rispetto. A te non andrà mai bene nessuno. Sei insicura e infelice. Che ridicola che sei. Io esco da qui orgoglioso di me. Da qui, tu esci sconfitta. Io ti vedevo come la donna della mia vita. Fine della storia. Ne trovo subito una meglio di te”. Il web è letteralmente impazzito tra messaggi di molti fan che hanno sempre sostenuto Ruben e si sono subito lasciati andare a nuovi complimenti: “Rido, chi l’avrebbe mai detto che tornava da lui?”, “Bravo, orgogliosa di te”, “Hanno vinto correttezza e rispetto”, Ruben ci ha fatto volare”. E qualcuno azzarda e lancia un’idea per un altro programma televisivo: “Ti vogliamo come prossimo tronista”.