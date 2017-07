Uomini e Donne: la nuova fiamma di Marco Cartasegna, ecco di chi si tratta

Uomini e Donne: la nuova fiamma di Marco Cartasegna. L’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna che nell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi ha scelto Federica Benincà è tornato presto single. La frequentazione è durata poche settimane come aveva spiegato lei stessa su Instagram: “Due mesi fa, dissi Marco ‘Vedremo i nostri pregi e i nostri difetti e se saremo fortunati li sceglieremo entrambi’. Ci siamo scelti, con tante aspettative e tanta voglia di viverci, ma, dopo tutto, non siamo stati così fortunati”. Archiviata la storia con Federica Benincà, Marco Cartasegna ha oggi una nuova fiamma.

Uomini e Donne: gli Allegri nel ciclone del gossip.

La diretta interessata appartiene a una famiglia Allegri. Se infatti l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri recentemente è stato al centro del gossip nazionale per la storia (inaspettata) con Ambra Angiolini, ora è la figlia Valentina ad avere i riflettori puntati addosso. A svelare il tutto è il settimanale Spy, che ha pizzicato i giovani a cena insieme. “Occhi negli occhi, un bicchiere di vino bianco e, fuori dal locale, via con la passione. Baci, coccole, mani che si sfiorano” ecco quanto scrive il settimanale. Per ora i diretti interessati non hanno commentato.