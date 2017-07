Velvet 4, le anticipazioni del 20 luglio 2017: Rita lotta contro il cancro

Velvet, le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 20 luglio 2017. Domani sera, giovedì 20 luglio 2017, andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata della fiction Velvet, giunta alla sua quarta edizione. Nelle scorse puntate abbiamo visto che Rita, durante alcuni esami diagnostici, ha scoperto di avere un tumore al seno,ed abbiamo assistito alla decisione di Marco Cafiero di dismettere gli alloggi dei dipendenti della galleria per fare dei nuovi locali per la sartoria. Cristina ha deciso di fare delle indagini su Alberto, ma non ha detto nulla ad Ana. Scopriamo adesso, grazie alle anticipazioni ufficiali, cosa accadrà nella puntata di Velvet 4 di domani sera, giovedì 20 luglio 2017.

Velvet, le anticipazioni di domani, 20 luglio 2017: la lotta di Rita.

Secondo le anticipazioni di Velvet 4 domani, giovedì 20 luglio 2017, vedremo Pedro scoprire che la moglie Rita ha un tumore. L’uomo è sconvolto, ed è pronto a fare il possibile per farla guarire. Per fare l’intervento, però, c’è bisogno di denaro di cui non dispone. Chiede, così, un prestito a Enrique e Marco. I due, però, gli offrono i soldi in cambio di un “favore”: Pedro dovrà distruggere il locale di donna Petra. Rita scopre l’accordo che ha concluso il marito, ma lo prega di restituire i soldi. Pedro, disperato, si rivolge ad Ana, che subito aiuta Pedro e gli dà i soldi necessari all’intervento. Ana è intenzionata a stare vicino a Rita durante la dura lotta contro il cancro, per questo chiede tempo a Carlos, che intanto ha deciso di sposare.