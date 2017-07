4 Ristoranti, anticipazioni di stasera giovedì 20 luglio 2017: ultima puntata a Barcellona!

4 Ristoranti, anticipazioni di stasera giovedì 20 luglio 2017. Per l’ottava ed ultima puntata estiva Alessandro Borghese 4 Ristoranti vola in Spagna. La puntata in onda domani, giovedì 20 luglio alle 21.15 su Sky Uno HD varca i confini nazionali alla ricerca del miglior ristorante di tapas all’italiana di Barcellona: in gara quattro connazionali che hanno offerto la loro personale interpretazione di una tradizione che appartiene alla cucina spagnola. In compagnia di chef Alessandro Borghese si assisterà ad una puntata davvero “caliente”. A sfidarsi 4 ristoratori italiani che hanno fatto della città catalana la loro nuova casa: Bacaro, Blau, Due Spaghi e Laz Laz. I quattro proprietari dei rispettivi locali si sfidano per stabilire chi tra loro merita di essere eletto il migliore. Come di consueto ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore della puntata, oltre al titolo di miglior ristorante, un contributo economico da investire nella propria attività.

Prima della cena vera e propria chef Borghese si dedica anche ad una minuziosa ispezione del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti tornerà in autunno con una stagione inedita.

Per tutti i ristoranti che hanno partecipato al programma – dalla prima edizione ad oggi – è arrivato anche il “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno. Una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi, che hanno avuto un incremento considerevole della clientela dopo il passaggio tv.

Quest’edizione presenta una grande novità. Durante la messa in onda infatti i clienti Sky potranno scoprire, tramite il tasto verde del telecomando, una rinnovata applicazione interattiva. Oltre a trovare tutte le informazioni relative alla puntata e le indicazioni per scoprire dove trovare i ristoranti in gara, è possibile rispondere ad un quiz sul tema della puntata del giorno: gli utenti dovranno dimostrare le loro conoscenze di cucina regionale e scoprire, così, in un video esclusivo di Alessandro Borghese, la risposta esatta e qualche aneddoto curioso. Inoltre, per tutti i clienti Extra, sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi una cena per due persone proprio in uno dei ristoranti vincitori di puntata. Tutti i contenuti, le news, le anticipazioni, le schede dei vari ristoranti e video esclusivi di ogni puntata saranno inoltre disponibili sul sito ufficiale Skyuno.it/4ristoranti grazie ad uno speciale ricco e sempre aggiornato, anche su mobile, per non perdersi neanche un momento del programma.

Barcellona – Miglior Ristorante di Tapas all’italiana

BACARO – E’ il ristorante di Maurizio e si trova a due passi dalla Rambla, la via simbolo di Barcellona che collega Plaça de Catalunya con il porto antico, alle spalle del famoso mercato “La Boqueria”. E’ un locale che punta su una cucina nell’ordine: veneziana, italiana e mediterranea. Maurizio si è trasferito a Barcellona 12 anni fa, ma ancora oggi, dopo tanto tempo, conserva gelosamente il suo spirito veneziano. Nel capoluogo veneto, dove è nato, ha studiato all’Accademia delle Belle Arti. Una formazione che lo ha segnato professionalmente anche in questa nuova avventura nel settore della ristorazione perché ama “trovare vecchi locali, arredarli e rimetterli a nuovo”. Nel caso del Bacaro, “Il Mauri”, così viene soprannominato da amici e clienti, ha pensato a un arredamento che rispecchia totalmente la sua anima di esteta ed estroso. La mise en place, infatti è molto semplice ed essenziale ma è stata arricchita con materiali e oggetti riciclati perché tutto “ha una storia e un’anima”.

BLAU – Più che un ristorante il Blau Cucina e Caffè è una “tavola calda”: è così che ama definirlo Diego, il proprietario napoletano di questo locale. Ai suoi clienti propone piatti preparati con attenzione maniacale, accompagnati da una birra, magari da sorseggiare guardando una partita di calcio. La sua offerta culinaria si fonda sul mantra di “seguire lo stile spagnolo attraverso i piatti italiani” che vengono proposti in piccoli assaggi per permettere al cliente di sperimentare più specialità. Il Blau si trova nella zona del Ribera nella Ciutat Vella, proprio accanto al mercato di Santa Caterina con le sue ceramiche “multicolores”. Diego nella sua vita ha viaggiato tanto. Nato a Napoli, è cresciuto a Genova per poi trasferirsi 13 anni fa a Barcellona. Intorno e dentro al suo locale è nata una vera e propria famiglia che “ha fuso insieme differenti idee mischiando Nord e Sud, cercando di prendere il meglio da tutto”. Il suo staff, infatti, ha le origini più disparate, anche se rigorosamente italiane: “E’ un vero e proprio esperimento sociale, Venezia, Perugia, Napoli, Torino, tutti insieme per offrire il meglio delle nostre esperienze al cliente”.

DUE SPAGHI – Nicoletta, proprietaria del locale, è una fotografa gastronomica emiliana che, insieme al compagno, ha aperto il Due Spaghi tre anni e mezzo fa. Pur avendo viaggiato per molti anni in giro per il mondo mantiene il suo accento emiliano. Ha sposato a pieno la filosofia catalana sia di cucina che di vita, ama vivere a Barcellona e circondarsi di persone come lei. Ama l’arte, è esperta di vino e frequenta amici ristoratori e non, che hanno la sua stessa idea di come godersi la vita. La cucina di Nicoletta è una cucina che fonde perfettamente la Italiana e Catalana. Vengono usati molti ingredienti emiliani, in particolare prosciutti e formaggi e “dietro ogni ingrediente c’è una storia…noi la vogliamo raccontare.”

LAZ LAZ – Giorgio è il proprietario e chef del locale che si trova vicino alla Sagrada Familia. Originario di Terracina, si descrive come un conservatore e tradizionalista, a cui piace però aggiungere un tocco di innovazione in cucina. La sua idea di cucina è molto lineare e precisa, un po’ come lui “il piatto deve essere bello, deve profumare e deve essere buono”. Principalmente cucina mediterranea, pesce e prodotti italiani. Le parole chiave della sua filosofia sono “pesce fresco, genuinità, tradizione ma innovazione nella creazione dei piatti”. E’ un locale molto intimo, caldo e curato in una zona sicuramente molto turistica.