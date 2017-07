Beautiful anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: i ripensamenti di Ridge su Quinn...

Beautiful anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: continua il piano di Ridge contro Quinn. Le anticipazioni di Beautiful della settimana dal 24 al 28 luglio 2017 ci rivelano che Bill confesserà a Brooke che lui non perderà la speranza di tornare con lei e la aspetterà, perché è convinto che sposerà mai Ridge. Quest’ultimo, intanto, continuerà a corteggiare Quinn, e rivelerà a Brooke che ha un piano per far uscire la donna dalle loro vite, senza entrare nel dettaglio e nei particolari della sua strategia diabolica.

Beautiful anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: gli scontri tra Liam e Steffy!

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Steffy dirà a Liam che, secondo suo nonno, non è corretto che loro vivano insieme mentre lei è ancora sposata. La ragazza e Liam litigheranno perché Eric ha chiesto alla nipote di vivere da lui durante la fase del divorzio. Alla fine Stefy si trasferirà nel loft di Thomas, in attesa che il divorzio diventi effettivo.

Beautiful anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: i ripensamenti di Ridge.

Ridge confesserà a Liam di flirtare con Quinn per far capire a Eric chi sia veramente la donna. Ivy, intanto, rivelerà a Quinn di aver sentito la conversazione con Ridge e di sapere quello che è successo tra loro nella sauna. Anche Ridge, dal suo canto, sarà intenzionato a svelare al padre il quasi tradimento della moglie ma qualcosa gli farà cambiare idea…