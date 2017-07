Simona Ventura è stata intervistata a Estate, il nuovo programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. La showgirl, conduttrice di Selfie – Le cose cambiano, ha svelato alcuni particolari della sua vita privata con il compagno Gerò, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla collega Belen Rordiguez. Simona ha spiegato che Gerò è l’uomo della sua vita, il sentimento è forte come se fosse sempre il primo giorno, ma che non ha intenzione di sposarlo: “Con il matrimonio ho già dato. Non è vero che il prossimo anno mi sposo, come scrivono. Noi stiamo bene così e sono terrorizzata all’idea di iniziare a pensare a chi devo invitare e a tutte le noie del matrimonio.

Simona Ventura, Belen è ancora innamorata di Stefano?

Simona Ventura, durante l’intervista, si è espressa con opinioni riguardanti la sua collega Beleln Rodriguez. La showgirl argentina è stata co – conduttrice di Selfie – Le cose cambiano. Anche il ballerino ed ex marito di Belen, Stefano De Martino, ha un ruolo nel programma, e secondo Simona Ventura Belen è ancora innamorata di Stefano: “Credo sia ancora innamorata di Stefano De Martino, tutti subiscono un po’ il fascino del ballerino”, ha dichiarato.