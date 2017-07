Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 20 luglio 2017. La bellissima Caterina Balivo sta trascorrendo le ultime settimane di gravidanza in relax, al mare, e portando a termine alcuni impegni di lavoro e servizi fotografici, di cui è splendida protagonista. La conduttrice affronta sempre la vita ed il lavoro con allegria e con il sorriso sulle labbra. Tra pochissimo la bella Caterina diventerà mamma per la seconda volta, una gioia immensa che ha sempre condiviso con i suoi followers.

Nell’ultimo post su Instagram racconta così uno degli ultimi servizi fotografici:«Funziona proprio così quando lavori con gli amici… musica a tutto volume e il set diventa un circo, fai tante micro pause (come questa qui😝), ci si prende in giro, ci si racconta e ci si scopre ogni giorno, qui c’era @antonioperfetto che scattava a raffica prendendomi in giro per aver mangiato non 1 ma ben 2 FRISELLE PUGLIESI preparate dalle sapienti mani della mamma di @cosimobuccolieri che è qui con me e ride di gusto dicendomi: “Cate non ti preoccupare… tanto poi c’è Photoshop!”… ahahahaha e io che Photoshop proprio non lo voglio mai, sapete perché? Perché la vita è così! Va vissuta senza filtri, senza modifiche, sorriso veri e non forzati, emozioni vere per le quali non c’è Photoshop che tenga! Ora sono al mare e mi viene in mente Milano, mi venite in mente voi e il vostro costante affetto».