Claudio Amendola e Francesca Neri, le ultime news gossip ad oggi 20 luglio 2017

Claudio Amendola e Francesca Neri, le ultime news. Ospite del Giffone Film Festival 2017, Claudio Amendola durante un incontro con i ragazzi presenti ha parlato anche della sua vita privata, rivelando come il suo rapporto longevo e duraturo con Francesca Neri abbia stupito tutti.”Vi dico una cosa che non ho mai detto. Nei primi mesi del nostro rapporto, nei salotti romani si scommetteva su quanto avremmo resistito. I più ottimisti ci davano otto/dieci mesi: stiamo insieme da venti anni!”, ha raccontato.

Claudio Amendola e Francesca Neri, le news gossip ad oggi 20 luglio 2017: Amendola si racconta al Giffoni Film Festival.

Poi Claudio ha ripercorso un episodio accaduto a metà anni novanta e che, secondo lui, ha fatto così tanto colpo sulla compagna da convincerla che lui fosse quello giusto. “Dovevo andare alla prima londinese della miniserie ‘Nostromo’, una coproduzione Rai e BBC nella quale recitavo con Colin Firth e Albert Finney. Era il 1996, a Londra c’erano tutti quelli che contavano: essere là sarebbe stato un trampolino importante per iniziare una carriera all’estero”, ha spiegato.

“Ma invece di imbarcarmi per Londra decisi di dirigermi al gate per Madrid: io e Francesca di frequentavamo da tre mesi ed era in Spagna per girare un film con Almodovar. Non ci pensai due volte e volai verso di lei. Quando mi vide fece una faccia che non dimenticherò mai. Credo che proprio quel gesto abbia lasciato il segno”, ha poi concluso.