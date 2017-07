Detto Fatto, Serena Rossi alla conduzione da settembre! Le ultime news ad oggi 20 luglio 2017

Serena Rossi, le ultime news ad oggi 20 luglio 2017. Serena Rossi è felicissima da quando è diventata mamma per la prima volta. Occuparsi del figlioletto per l’attrice non è poi così difficile ed è una cosa assolutamente meravigliosa. Al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘ ha spiegato: “Pensavo che la maternità fosse più difficile, è stata un’esperienza naturale e meravigliosa. Ho un cucciolo tutto per me, che mi guarda con quegli occhi bellissimi. Da quando c’è Diego mi sento arricchita e non mi pesano i sacrifici”. Parlando della soap ‘Un Posto al Sole‘ la Rossi ha poi detto: “Lì ho incontrato l’uomo della mia vita, Davide Devenuto, con cui quest’anno festeggio nove anni d’amore”.

Serena Rossi, le ultime news sulla conduzione di Detto Fatto.

E intanto Serena si appresta a fare il debutto alla conduzione. Da settembre sarà infatti alla guida di ‘Detto Fatto‘ su Raiuno, dove sostituirà Caterina Balivo incinta del secondogenito. “Dall’11 settembre mi vedrete tutti i pomeriggi alla conduzione di ‘Detto Fatto’, daytime di Rai2. Sono emozionata e felice di condurre un programma dove c’è spazio per il lifestyle, la moda e il benessere ma anche per quelle che sono le mie grandi passioni (chi mi segue da tempo lo sa): la cucina e il ‘fai da te’! Spero che il vostro affetto possa accompagnarmi in questa breve avventura”, ha rivelato recentemente.