Giffoni Film Festival, il 22 luglio si chiude l’edizione 2017. Sta per concludersi il consueto appuntamento annuale con il Giffoni Film Festival 2017, che si tiene a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 14 al 22 luglio 2017. Il tema di quest’edizione è Into the magic: si verrà proiettati in un mondo magico, e non a caso si festeggiano i 20 anni di Harry Potter. In occasione di questo speciale compleanno, il Giffoni Film Festival 2017 ha organizzato la rassegna Wizard Nights che propone l’intera saga di Harry Potter. Propone, inoltre, alcuni magici eventi legati a J.K. Rowling, e propone e Animali fantastici e dove trovarli.

Giffoni Film Festival, il programma di oggi, 20 luglio 2017: la presentazione in anteprima mondiale di Annabelle 2: Creation.

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 luglio 2017, al Giffoni Film Festival ci sono stati degli importantissimi ospiti,, quali Kit Harington, l’attore britannico di “Game of Thrones”, e Cristiana Capotondi. Oggi, 20 luglio, vedremo un’altra proiezione nell’ambito della rassegna Fright nights, l’anteprima internazionale, di Annabelle 2: Creation, di David F. Sandberg.