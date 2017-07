Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, giovedì 20 luglio 2017, su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di giovedì 20 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction Velvet 4, l’episodio La resa dei conti. Pedro scopre che Rita ha un tumore, e chiede in prestito il denaro necessario per l’intervento ad Enrique e Marco, ma i due lo ricattano, dicendo che avrà il denaro a patto che distrugga il locale di donna Petra… Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda Diversamente amore: Bebe Vio ci parlerà di cinque storie d’amore tra persone disabili e normodotate. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film 99 Homes.

La guida tv di questa sera giovedì 20 luglio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Il collezionista d’ossa. Nuovi omicidi sconvolgono New York, e la squadra omicidi è in difficoltà ed è costretta a rivolgersi a Rhyme, un agente speciale costretto a letto da una tetraplegia causata quattro anni prima da un proiettile. Su Canale 5 andrà in onda La vita è una cosa meravigliosa, film con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Enrico Brignano e Vincenzo Salemme. Su Italia 1 vedremo tre episodi della quarta stagione di Chicago Fire: Momenti difficili, Squadra 51, Doppia T. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda Bersaglio Mobile, mafia capitale. La sentenza, l’uomo nero.