Il Segreto, le anticipazioni del 21 luglio 2017: ecco cosa vedremo domani. Questa settimana il Segreto ha proposto puntate molto toccanti e tristi: protagonista assoluta è stata Mariana, ma purtroppo la donna ha perso la vita ed è stata riconosciuta da Nicolas grazie ad un medaglione che portano tutte le donne della famiglia Castañeda. Ma cosa vedremo nella puntata di domani, 21 luglio 2017? Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali.

Il Segreto, le anticipazioni della puntata del 21 luglio 2017: Elias sta per uscire dal carcere.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto di domani, in onda su Canale 5 alle ore 18.45, dopo il funerale di Mariana mamma Rosario è sempre accanto alla tomba della figlia, e si distrugge dal dolore. Nicolas, intanto, si tiene lontano dalla famiglia della moglie. Elias sta per uscire dalla galera. Questa notizia manda in ansia Hipolito, che a breve deve partire per Madrid per lavoro. Gracia è angosciata: teme che la lontananza possa allontanarli. Severo è sempre perseguitato dai fanatici religioni, e decide di chiedere aiuto a Cristobal. Mauricio e Fé vengono cacciati dalla Villa di Donna Francisca. La Textil, intanto, sta per riaprire i battenti.