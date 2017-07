Michelle Hunziker e Fabrizio Corona alla conduzione di Striscia la Notizia? Molto si è parlato in questi giorni di un debutto davvero insolito alla conduzione del tg satirico Striscia la Notizia, per la stagione 2017/2018: Fabrizio Corona potrebbe affiancare Michelle Hunziker alla guida del programma. Sulle anticipazioni che hanno iniziato a circolare in rete, però, ha deciso di intervenire Antonio Ricci, autore della trasmissione.

Michelle Hunziker e Fabrizio Corona alla conduzione di Striscia la Notizia? La verità di Antonio Ricci.

A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La notizia, però, è stata parzialmente smentita da Antonio Ricci che, con un comunicato stampa intriso di ironia, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Attraverso un comunicato stampa, Antonio Ricci ha commentato così la notizia:”A proposito dell’indiscrezione pubblicata da Chi su una possibile conduzione di Fabrizio Corona e Michelle Hunziker a Striscia, precisiamo che la notizia è vera solo in parte’ – ha dichiarato Ricci. “L’intenzione è far condurre Striscia la notizia da Fabrizio Corona e Alfonso Signorini completamente nudi, e i loro corpi verranno sottoposti a una salatura”. Per concludere con un accenno alle nuove veline:”Al posto delle Veline, due capre dei Pirenei. Risate assicurate”.