Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip al 20 luglio 2017

Continua la polemica tra Raz Degan, Paola Barale e Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi la scorsa settimana ha pubblicato delle foto di Paola e Raz mentre si godevano alcuni giorni di relax ad Ibiza. Questa violazione della privacy non è andata per niente giù ai due, in particolar modo perché tra le foto pubblicate da Signorini ve ne è una che ritrae Paola mentre prende il sole il topless. La Barale e Degan su Instagram hanno attaccato Signorini, chiedendo rispetto. Paola ha scritto di provare indignazione in quanto è stata violata la sua intimità: “credo che in questo caso sia stato oltrepassato un limite. Ognuno fa il proprio lavoro, ma a volte bisognerebbe anteporre il rispetto allo scoop”. Paola ha detto che questa è una vera e propria forma di violenza, e che il suo legale tutelerà i suoi diritti.

Raz Degan e Paola Barale, Antonella Clerici si esprime a favore di Paola.

Anche Raz su Instagram ha commentato il comportamento di Signorini, affermando che il morso del serpente non è nulla rispetto al morso del tuo simile. A prendere le difese di Paola Barale è anche Antonella Clerici, che si è così espressa: “A Paola Barale per dirle che mi piace il suo anticonformismo, la sua capacità di entrare e uscire dallo star system usandolo senza farsi usare, di non conformarsi”. Sono tanti i like ed i commenti che approvano i post di Paola, Raz ed Antonella, e tutti ribadiscono l’importanza della privacy ma soprattutto l’importanza del rispetto.