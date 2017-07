Tagli capelli corti e caschetti: impazza il kob di Kate Middleton! Tante le dive che si sono lasciate affascinare dal caschetto corto e che hanno optato per tagli di capelli più sfilzati e dinamici. Bellissimo tagli di capelli a caschetto per l’attrice americana Uma Thurman, nella versione long bob come quello di Halle Berry che opta per un lob con onde morbide. Il caschetto non è solo un taglio di capelli pratico e ideale per essere messo subito a posto ma si rivela glamour, e si presta a molte acconciature e styling.

Tagli capelli corti e caschetti: il microbob di Bella Hadid.

Splendido taglio di capelli a caschetto, un microbo di tendenza, quello della modella Bella Hadid, che rientrata a New York dopo una vacanza a Mykonos, ha sfoggiato una versione ulteriormente accorciata del bob, con leggere scalature per giochi di volume e per un effetto naturale.

Di grande tendenza il nuovo taglio rinominato “Kob“, ovvero, Kate + bob, il nuovo taglio di Kate Middleton, avvistato al torneo di Wimbledon. Si tratta di long bob lungo fino spalle più morbido e voluminoso, con onde appena accennate e che si preannuncia taglio più richiesto della nuova stagione!