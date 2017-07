Tagli capelli corti e medi estate: la gallery con trend capelli più originali e ricercate!

Tagli capelli corti e medi estate 2017. Tra i tagli di capelli dell’estate 2017 impazzano i tagli medi, che da sempre sono ricercatissimi perché sono chic, ma non impegnativi con la loro allure elegante si propongono come la via di mezzo tra il caschetto corto ed il lungo. Scopriamo più nel dettaglio quali sono le ultime tendenze per tagli e colorazioni capelli per l’estate 2017.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: i caschetti e pixie nelle tonalità più originali.

Molte dive dello spettacolo hanno scelto la media lunghezza, prediligendo caschetti e long bob, come ad esempio la conduttrice Caterina Balivo, che ha fatto della media lunghezza un vero must have. Possiamo ammirare i tagli di capelli medi in tante versioni dalle asimmetriche con la parte anteriore più lunga a quella blunt super netta. A renderli più contemporanei è però il colore. Tonalità insolite ed originali regalano ai bob una nuova luce, fatta di brio e di voglia di osare. Spendido il pixie rosa della bellissima cantante Elodie Di Patrizi.

Taglio di capelli estate 2017: la pink hair mania per essere originali e ricercate.

I lob, i bob e i pixie vengono sfoggiati non sono soltanto nella classiche colorazioni, ma sono resi particolari dalle nuove tonalità di tendenza per i capelli davvero originali, come il rosa ed il biondo ghiaccio. Tra queste nuove tinte per i tagli di capelli spicca il pink, il rosa, perfetto sulle basi chiare come il biondo platino.

