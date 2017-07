Temptation Island 2017, il daytime al 20 luglio: il mistero di Francesca e Ruben. Si parla ancora dell’ultima puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4, quando abbiamo assistito alla fine della storia d’amore tra Ruben e Francesca. Il ragazzo ha stupito con la sua ferma decisione, ma a quanto pare non è stata una scelta maturata solo nel villaggio di Temptation Island… Scopriamo cosa è successo.

Filippo Bisciglia ha dichiarato a Spy che per Ruben non è stata una sorpresa scoprire cosa Francesca pensa di lui. Sarà per questo che il ragazzo, pur essendo apparso dispiaciuto e ferito, non ha mostrato stupore nell’udire le parole di Francesca? Nella puntata di lunedì, Ruben ha tirato fuori tutto il carattere che Francesca gli aveva accusato di non avere e l’ha lasciata in maniera ferma e decisa. Ma, secondo alcuni rumors, i due, una volta fuori dal reality, sarebbero tornati insieme…

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime al 20 luglio 2017: la situazione tra Sara e Nicola.

Ancora non sappiamo, invece, cosa accadrà tra Sara e Nicola. Il ragazzo in tv ha mostrato atteggiamenti arroganti e maschilisti, e ha provocato dure reazioni degli utenti. Sara è rimasta delusa dagli atteggiamenti di Nicola e, nonostante fosse molto innamorata, si vocifera che tra i due la storia fosse finita. A confermare questa ipotesi è un post su Instagram pubblicato da Sara, che ha scritto: “Si chiude una porta si apre un…”. Nuova vita per Sara?