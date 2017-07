Temptation Island 2017 Ed. 4 : il post di Sara che indigna tutti

Temptation Island 2017: il post di Sara a difesa del suo Nicola? Anche questa quarta edizione di Temptation Island ha letteralmente rapito il suo pubblico con le storie d’amore dei protagonisti che ogni giorno ci regalano colpi di scena e anche di ‘testa’. I protagonisti sono già attivi sui loro account social e una ragazza in particolare ha carpito l’attenzione del pubblico con le sue parole. Si tratta di Sara Affi Fella che ha dedicato un post al suo fidanzato Nicola Panico, parole che hanno fatto indignare tutti, tanto da chiedersi se i due stiano ancora assieme. In molti hanno sperato in un esito diverso in quanto Nicola più di una volta ha mancato di rispetto la sua Sara, facendola piangere e arrabbiare ma ecco qualcosa che davvero non ci si aspettava. Uno degli ultimi post di Sara, sembra confermare che lei e Nicola stiano ancora assieme: “ ….Ma non permetto a nessuno di giudicare i miei 5 anni della mia storia d’amore. Abbiate un po’ di rispetto solo su questo. Sono settimane che leggo migliaia di commenti su di lui, credo che stiate esagerando con le parole. Non lo sto giustificando, ne difendendo ragazze. Sto dicendo che sono stanca di leggere ( sotto le mie foto tra l’altro) dei commenti contro la persona di Nicola”.

Temptation Island 2017: Sara e Nicola sono insieme?

Tantissimi i fan di Sara che sono rimasti indignati nell’evincere che lei con molta probabilità abbia messo una pietra sopra al comportamento scorretto del fidanzato, continuando la sua storia anche dopo il programma.