Una vita anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che Felipe si prepara per un incontro con le persone che hanno denunciato Ramon, ma sospetta che dietro a tutto ci sia Clemente Heredìa. Humildad decide di provocare Mauro “autorizzandolo” a frequentare altre donne. Servante organizza una cena romantica per Paciencia, Pablo e Leonor accompagnano Liberto in giro per i locali alla moda della città.

Una vita anticipazioni settimana dal 24 al 28 luglio 2017: Ramon viene incastrato!

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che Teresa e Cayetana partecipano all’inaugurazione della scuola “Carlota de la Serna“, dedicata alla memoria della figlia e del marito. Felipe e l’avvocato Revilla si scontrano sulle loro perizie grafologiche. Il legale ha una testimone che afferma di aver visto Ramon firmare il contratto. Ramon è determinato a difendersi in tribunale, ma l’avvocato Revilla ha un asso nella manica e Felipe gli consiglia di patteggiare.

Leonor incoraggio a Pablo a perseguire il suo sogno di diventare un fantino, usando il denaro di famiglia, ma Pablo non è per niente convinto. Intanto, Rosina scopre che lo sconosciuto che l’ha corteggiata una festa in casa sua è Liberto.