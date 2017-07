Uomini e Donne, le ultime news: Sonia Lorenzini annuncia le nozze con Emanuele Mauti

Uomini e Donne: le ultime news, Sonia ed Emanuele presto sposi. Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne nel 2018 si sposano. A renderlo noto è stata l’ex tronista attraverso un’intervista rilasciata al periodico di gossip “Nuovo Tv”. I due ragazzi che si sono conosciuti nell’ultima edizione del Trono Classico, dopo una convivenza di quasi 5 mesi, hanno deciso di fare il grande passo. Il grande evento è fissato per l’anno prossimo, anche se non è ancora stata svelata una data. Ma è già chiaro che non saranno delle nozze religiose: l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno confidato di non credere nell’istituzione ecclesiastica. Subito dopo lo sposalizio, la Lorenzini e Mauti sono pronti ad allargare la famiglia e ad avere un bambino. Magari due gemelli, visto che nella famiglia dell‘ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo c’è più di un caso.

Uomini e Donne, le ultime news: Sonia ed Emanuele desiderano essere presto genitori.

Anche se il matrimonio non sarà religioso la Lorenzini è abbastanza tradizionalista: prima il matrimonio e poi procreare un bambino. Sin da adolescente Sonia ha sognato di sposarsi e di organizzare una meravigliosa cerimonia nuziale e di arrivare davanti al suo promesso sposo al braccio di suo padre.