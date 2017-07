Cherry Season: Mete in prigione per colpa di Isik. Anticipazioni 24-28 Luglio

Cherry Season: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana. Cherry Season-la stagione del cuore continua a riscuotere grande successo tra i telespettatori italiani. Le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda la prossima settimana rivelano che il grande protagonista sarà Mete che sembra essersi innamorato di Isik e che per lei finirà anche in prigione. Oyku invece sarà gelosa di una procace collaboratrice di Ayaz e Seyma avrà un rapporto morboso col figlio di Sibel e Ilker. Dopo che Sibel ha partorito in casa della nonna di Emre, tutti insieme fanno ritorno in città per portare il bambino a casa. Isik e Metesaranno molto vicini. Ayaz e Oyku fanno un giro in moto. Isik venuta a sapere da Burcu che Mete ha discusso nuovamente con Seyma e per questo è molto triste, lo invita a fare un pic-nic con lei.

Cherry Season anticipazioni: Mete in prigione per colpa di Isik.

I due ad un certo punto sono molto vicini e sembra proprio che stia per succedere qualcosa, ma vengono interrotti da una telefonata di Sibel. Ayaz e Oyku fanno una proposta agli amici: passare un weekend in una spa. Emre e Burcu decidono di rifiutare l’invito mentre Mete lo accetta volentieri e porta con se anche Isik. Mete accompagna Isik all’università, la ragazza però inavvertitamente fa cadere le chiavi di casa nell’auto dell’architetto. In seguito la ragazza scopre di aver dimenticato a casa una cartellina con del materiale importante per le lezioni e così chiede a Mete, di recarsi a casa sua e di usare le chiavi per recuperare la cartellina e portargliela. L’uomo però fa scattare l’allarme e così viene arrestato.