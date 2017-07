Guida tv, tutti i programmi tv di oggi, venerdì 21 luglio 2017, su Rai, Mediaset e La7

Guida tv: i programmi tv di stasera venerdì 21 luglio 2017. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda uno Speciale “Cose Nostre”. Si tratta di una puntata speciale del programma “Cose nostre” nel corso della quale si parlerà di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso latitante da oltre 25 anni. Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda il telefilm Rosewood stagione 1. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il documentario La grande Storia con Il Terzo Reich: ultimo atto. I piani e le azioni di Adolf Hitler vengono raccontati grazie alla moderna tecnologia che ha decifrato il labiale dei filmati muti riguardanti i momenti cruciali che hanno caratterizzato la sua vita e le sue azioni più rilevanti. La ricostruzione è stata realizzata grazie a documenti di repertorio, video e fotografie inedite.

La guida tv di oggi venerdì 21 luglio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma di approfondimento Il terzo indizio, programma condotto da Barbara De Rossi. Su Canale 5 andrà in onda il film La ragazza del dipinto. Dopo la morte della mamma nelle Indie Occidentali, Belle viene riconosciuta dal padre naturale, che la affida alle cure del suo aristocratico prozio e di sua moglie. Su Italia 1 vedremo il film Fantozzi va in pensione, con Paolo Villaggio.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il Eccezionale veramente, condotto da Francesco Facchinetti, il talent di comici ed aspiranti comici che si esibiranno dinanzi al pubblico e a una giuria ‘speciale’ con Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini.