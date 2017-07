Il Segreto, le anticipazioni del 22 luglio 2017: Nicolas ha ucciso Mariana?

Il Segreto, le anticipazioni del 22 luglio 2017: la decisione di Beatriz. Torna domani, sabato 22 luglio 2017, la seguitissima soap Il Segreto con un nuovo episodio ricco di sorprese. Vediamo, secondo le anticipazioni ufficiali, cosa accadrà nella puntata di domani. Beatriz prende una decisione: vuole andare a studiare all’Accademia delle belle arti, a Madrid, e lo comunica a Matias il quale, però, non è molto contento di questa scelta, ma tenta di nascondere il dispiacere. In realtà Beatriz ha deciso di partire proprio a causa di Matias, che l’ha lasciata senza un motivo.

Il Segreto, le anticipazioni del 22 luglio 2017: Emilia assume Fé.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto di domani, sabato 22 luglio, Rosario, sempre più disperata per la perdita dell’amata figlia, inizia a sospettare che sia stato Nicolas ad ucciderla, e ne parla con Alfonso. Fé, cacciata da Francisca, va a lavorare nella locanda di Emilia, la quale è molto occupata a causa della riapertura della fabbrica tessile e non può dedicare molto tempo alla locanda. Emilia, dunque, assume Fé come capocuoca, e le chiede anche di servire ai tavoli. Fé accetta con entusiasmo, felice di aver trovato subito un altro lavoro.