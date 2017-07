Romina Power, le ultime news gossip ad oggi 21 luglio 2017. Romina Power a 65 anni non ha perso le speranze di trovare un nuovo amore. L’attrice e cantante attualmente è single, ma le piacerebbe trovare una persona con cui invecchiare, anche se i suoi gusti col tempo si sono fatti sempre più difficili. Lo ha raccontato al settimanale ‘Oggi’: “Diventando più grandi dovremmo accontentarci di più. Invece è il contrario. Sono diventata più esigente e selettiva. Ora non c’è nessun uomo all’orizzonte. Però mi piacerebbe. Non voglio restare sola per il resto della vita. E, se non lo trovo adesso, poi, forse è troppo tardi”.

Quando le è stato chiesto se le piacerebbe diventare nonna, la Power non ha avuto esitazioni: “Magari! Non vedo l’ora ma non so se (Cristel e il marito, ndr) mi affiderebbero più di tanto il figlio… (ride). Sono una stramba! A parte gli scherzi, ora sono una donna equilibrata. Sarebbe meraviglioso”. Infine il giornalista della rivista le ha chiesto quale tra le due figlie, Romina Jr. e Cristel, le somiglia di più. La risposta, però, ha sorpreso tutti: “Ognuna ha qualche guizzo che ricorda il mio carattere ma quella che più mi assomiglia è Ylenia”. Ylenia è scomparsa in circostanze misteriose nel 1993 negli Stati Uniti.