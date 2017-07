Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni ad oggi, 21 luglio 2017

Temptation Island 2017 Ed. 4, Ruben e Francesca di nuovo insieme? Novità tra i concorrenti di Temptation Island 2017 Ed. 4. Lunedì scorso, durante la quarta puntata di Temptation Island, è stato mandato in onda il falò di confronto tra Ruben Invernizzi e Francesca Baroni. Il ragazzo ha tirato fuori tutto il carattere che Francesca gli aveva accusato di non avere e l’ha lasciata in maniera ferma e decisa: “Non sono un pollo, non ti amo più. Quella che esce male da qui sei tu e quando sarò fuori non mi mancheranno le ragazze mentre tu non troverai più uno come me”, ha detto Ruben a Francesca. Qualcosa, però, sembra essere cambiato negli ultimi giorni. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, una volta tornati a casa è rinato l’amore tra i due. Sui social Francesca ha messo diversi like ai post di Ruben, ed inoltre ha risposto ad un’utente che faceva dei complimenti al ragazzo, dicendo che è stupendo, con un sospetto: “Lo so, grazie”.

Temptation Island 2017 Ed. 4, Antonio e Valeria si sono lasciati?

Altra coppia che vive un momento di crisi a Temptation Island 2017 Ed. 4 è quella formata da Antonio e Valeria. Il ragazzo è rimasto affascinato dalla tentatrice Jessica, mentre Veronica si è avvicinata al tentatore Camillo. Che la coppia sia scoppiata? Sembra, invece, che ci siano state storie a lieto fine per Sara e Nicola, e per Alessio e Valeria, nonostante il comportamento di Alessio con Carmen.