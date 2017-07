Temptation Island 2017 Ed. 4: Selvaggia mostra un inaspettato anello al dito

Temptation Island 2017: chi tra le coppie si è detto addio e chi sta ancora insieme? La quarta edizione di Temptation Island sta giungendo al termine. Mancano due puntate che saranno quelle durante le quali ci saranno i falò conclusivi delle quattro coppie che sono rimaste in gara. Per Riccardo e Camilla, prima coppia ad abbandonare il programma, c’è stato il lieto fine ma non possiamo dire che la stessa cosa è avvenuta per un’altra coppia di questa quarta edizione del reality. Stiamo parliamo di Ruben e Francesca, i quali si sono detti addio in maniera definitiva dopo il falò finale che c’è stato durante la quarta puntata di Temptation Island. Questa potrebbe non essere l’unica coppia di Temptation Island a dirsi addio definitivamente: le gossip news, infatti, rivelano che anche Valeria e Alessio potrebbero essersi lasciati visto che il ragazzo ha mancato di rispetto alla sua fidanzata.

Temptation Island 2017: un anello sospetto al dito di Selvaggia.

Per quanto riguarda la coppia formata da Selvaggia e Francesco vedremo che quest’ultimo si lamenterà amaramente con i suoi compagni d’avventura del comportamento che sta assumendo la sua compagna, con gli altri tentatori single del villaggio, e dirà che questa volta ha davvero superato il limite. Selvaggia, che dall’altra parte del villaggio si rammaricherà molto per quanto detto dal suo fidanzato e addirittura scoppierà in lacrime, ammettendo che questa volta è tutta ‘colpa sua’ se alla fine del programma Francesco deciderà di lasciarla definitivamente. Però in queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni a dir poco clamorose su quello che sarebbe successo una volta terminate le registrazioni del reality show. I fan ben attenti, infatti, hanno notato che Selvaggia indossa al dito un nuovo anello che non aveva durante le registrazioni del programma: a regalarglielo potrebbe essere stato il suo fidanzato?