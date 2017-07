Uomini e Donne, le ultime news: la bollente vacanza di Luca Onestini e Soleil Sorge

Uomini e Donne, le ultime news: Luca e Soleil in vacanza. Luca Onestini e Soleil Sorge sono fidanzati da poco più di due mesi; i due ragazzi sono usciti insieme dallo studio del noto dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nonostante le critiche rivolte agli atteggiamenti molto sfacciati della bella modella italo americana, i due ragazzi sono felicemente fidanzati e nonostante le voci di una presunta crisi tra i due, sembra che anche se ci fosse stato qualche momento no, i due lo stiano superando alla grande. Sui rispettivi profili social si mostrano assieme, mentre si accingono a sbarcare sull’isola di Ponza per delle ferie che si preannunciano votate al relax, alle coccole e all’amore.

Uomini e Donne, le ultime news: Soleil si mostra in tutta la sua bellezza e non solo.

Luca e Soleil sono partiti in occasione del ventitreesimo compleanno della bella ex corteggiatrice alla volta di Ponza per poi arrivare in Sardegna, in Costa Smeralda. Numerosi sono gli scatti social che i due hanno deciso di condividere con i propri fan, e tra un bagno al mare e una gita in barca Soleil non manca di mostrarsi in tutta la sua bellezza. La bella Soleil è stata immortalata dal suo Luca super sexy in costumi interi che però non lasciavano nulla all’immaginazione e bikini che evidenziavano le sue curve mozzafiato. A tuto ciò non mancano le critiche.