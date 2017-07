Alice Bellagamba e Daniel Bondì, le ultime news gossip sulla coppia ad oggi, 22 luglio 2017!

Alice Bellagamba e Daniel Bondì, le ultime news gossip ad oggi, 22 luglio 2017! Alice Bellagamba da quasi due anni è molto felice dal punto di vista sentimentale. La ballerina e attrice, ex della scuola di ‘Amici’, ha raccontato al settimanale ‘F’ quanto il fidanzato Daniel Bondì, conosciuto nel 2016 dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Andrea Rizzoli, la renda felice nella quotidianità. Parlando della persona più importante del suo cuore ha rivelato: “Daniel, da quasi due anni. L’ho incontrato dopo la fine del mio matrimonio con Andrea. Lui sa sorprendermi ogni giorno”.

Alice ha fatto già tante esperienze lavorative e ha molte ragioni per ritenersi soddisfatta dal punto di vista professionale. “Ne ho tante, sono stata fortunata: ho 29 anni e ho realizzato più di quanto mi aspettassi. Poter recitare al fianco di attori pluripremiati è un orgoglio e un onore per me”, ha raccontato. C’è una persona a cui la Bellagamba deve dire grazie per i successi ottenuti in così poco tempo, sua mamma. “A mia madre, per tutti i sacrifici che ha fatto per aiutarmi a realizzare tutti i miei sogni”, ha spiegato la bella bionda.