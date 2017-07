Elena Santarelli, le ultime news gossip. Elena Santarelli ce l’ha molto con gli haters, ovvero quelle persone che commentano in maniera cattiva sotto ai post social di qualcun altro. Il suo profilo Instagram di haters ne conta parecchi, stando a quello che ha raccontato la Santarelli durante il programma radiofonico di Linus e Nicola Savino su Radio Deejay. “Che pesantezza. L’altro giorno, perché avevo un pantalone a zampa, mi hanno scritto: ‘Ah, ma hai le gambe strane’. C’è tanta gente che sta lì, tutto il giorno, a zoommare e vedere i difetti degli altri”, ha detto.

Elena Santarelli, le ultime news gossip ad oggi 22 luglio 2017!

Elena prova a rimanere tranquilla di fronte a certe frasi, ma a volte è difficile non arrabbiarsi. “E’ triste ma cerco di avere molto self-control per le risposte. Cerco di utilizzare sempre molta ironia. Però sono cattiva con la gente che è cattiva. Qualche giorno fa una ragazza mi ha scritto una cosa irripetibile: le ho risposto in malo modo e l’ho bloccata. Posso non piacere, ma le parole brutte non me le merito”, ha aggiunto.

A chi l’accusa di essere troppo magra e la invita a mangiare di più, Elena risponde: “Io sono così. Ho la bambina che dorme poco la notte e anche io dormo 4-5 ore a notte. Questa gravidanza mi ha prosciugata, non posso farci nulla. Potrei anche mangiare sei piatti di lasagna della nonna, non ingrasserei comunque. Il mio metabolismo è super accelerato, può succedere dopo la gravidanza, e il corpo ne risente”.

#acasadiamici #summervibes Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 4 Lug 2017 alle ore 11:54 PDT