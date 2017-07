Federica Pellegrini, le ultime news ad oggi 22 luglio 2017! Federica Pellegrini si è raccontata al settimanale ‘Grazia‘. La nuotatrice ha rivelato che il fatto di essere l’unica atleta della generazione degli anni ’80 del secolo scorso a scendere ancora in vasca per gareggiare la faccia sentire orgogliosa: “Per me sono un motivo d’orgoglio: sono ancora l’unica nuotatrice ad aver conquistato sei podi consecutivi ai Mondiali. Le generazioni passano, ma continuare a esserci è una soddisfazione. Quest’anno, poi, come accade sempre nelle stagioni dopo le Olimpiadi, le gare sono incerte, soprattutto quella dei 200 stile libero. In questa precisa fase della mia carriera basta a stimolarmi”, ha spiegato.

Federica ha così rassicurato tutti i suoi fans sul fatto che il giorno in cui abbandonerà il nuoto è ancora lontano. “Il mio addio alle gare è lontano, se non altro nella mia testa. Colpa anche di un recente sondaggio, che mi ha accostato a Valentino Rossi come modello seguito dagli italiani: sono ancora un’ispirazione”, ha detto. Infine la Pellegrini ha parlato della fine della relazione con il collega Filippo Magnini. “Ho preso tempo, ho guadagnato spazi, ho incamerato energia. Arrivo a casa e non penso ad altro, questo mi aiuta nel mio lavoro e per ora va bene così”, ha raccontato.