Il Segreto, le anticipazioni e la trama della puntata del 23 luglio 2017: Beatriz e Matias, è amore!

Il Segreto, le anticipazioni e la trama di domani, 23 luglio 2017: la dichiarazione di Matias… Domani, domenica 23 luglio 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap di Canale 5 Il Segreto. Assisteremo a riavvicinamenti, dubbi e malumori da parte dei nostri protagonisti. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà grazie alle anticipazioni sulla puntata. Nella puntata di ieri de Il Segreto abbiamo assistito alla decisione di Beatriz: la ragazza vuole andare a studiare a Madrid per dimenticare Matias, ma il ragazzo, pur accusando una profonda tristezza per questa decisione, mostra di essere contento e appoggia Beatriz. Poi, però, decide di confessare alla ragazza il suo amore, ammettendo di non averla mai dimenticata: lasciarla è stato un grande errore. Beatriz, sentita la dichiarazione di Matias, scoppia in lacrime ed i due si baciano.

Il Segreto, le anticipazioni e la trama di domani, 23 luglio 2017: tensioni tra Nicolas e la famiglia di Mariana.

Rosario, disperata per la morte della figlia più piccola, Mariana, sospetta di Nicolas e rivela i suoi dubbi ad Alfonso. Nicolas viene a conoscenza dei dubbi di sua suocera, e non riesce ad accettare questo comportamento da parte della famiglia della moglie. Secondo le anticipazioni, inoltre, sembra che Nicolas ed Alfonso arrivino addirittura alle mani…

Fé è molto felice con il nuovo lavoro, lontano dalla villa di Donna Francisca. Mauricio, intanto, non sopporta di aver perso il lavoro e si sfoga con Fé.