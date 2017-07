Francesco Totti, le ultime news. Francesco Totti ha annunciato l’inizio della sua carriera da dirigente. Totti lavorerà per la Roma. Totti ha così dichiarato: “Con Pallotta tutto ok, presto sarò dirigente” “Come è andata? Bene bene. Sono soddisfatto dell’incontro. Ancora non sono un dirigente della Roma. Quando lo diventerò? Presto”. Così Francesco Totti al termine dell’incontro col presidente della Roma, James Pallotta. I due si sono stretti la mano e poi abbracciati. All’indomani del vertice tra l’ex capitano e la dirigenza, tenutosi a Trigoria, Totti ha dunque incontrato il presidente. Pallotta, che aveva definito il ruolo di Francesco “una cosa fra me e lui”, ammettendo e dichiarando di sentirlo spesso, ha posto fine alla telenovela inizialmente legata al rinnovo che poi ha virato sul rimanere o meno alla Roma.

Sì, perché le tentazioni di continuare a giocare, per uno come Francesco Totti, sono state forti fino all’ultimo minuto. Ma alla fine la fumata bianca è arrivata: la stretta di mano tra Pallotta e Totti sigla il nuovo accordo, quello che vedrà Francesco Totti nel ruolo dirigenziale, al fianco di Monchi e di Eusebio Di Francesco, che lo hanno fortemente voluto per guidare questa Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultime news gossip ad oggi 22 luglio 2017.

Dopo aver trovato l’accordo con la Roma per il suo ruolo di dirigente, Francesco Totti sta trascorrendo a Sabaudia le vacanze assieme alla moglie Ilary Blasi e ai figli. Per la bella Ilary da settembre ricomincerà l’avventura televisiva con il Grande Fratello Vip. Lo scorso mese tutta la famiglia Totti ha trascorso una bellissima vacanza a Mykonos, in Grecia, di cui vediamo una delle foto postate da Totti su Instagram.

Le foto da Mykonos di Francesco Totti e Ilary Blasi con i figli.

Una bellissima vacanza tra famiglia e amici in un posto stupendo! Mykonos rocks! 😎 #famiglia #amici #vacanze #mykonos #grecia #estate Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 27 Giu 2017 alle ore 11:33 PDT