Elisa Isoardi e Matteo Salvini, ultime news. Dopo le voci che sono circolate nelle ultime settimane, di un presunto tradimento della Isoardi dopo la pubblicazione delle foto di Chi con un altro uomo, Matteo Salvini, durante la sua diretta Facebook, rompe il silenzio e parla della sua relazione con la Isoardi, dopo i gossip degli ultimi giorni che davano la loro relazione per finita.

Matteo Salvini e Elisa Isoardi, le news ad oggi 22 luglio 2017. Salvini rompe il silenzio!

«Sono felicemente e serenamente insieme a Elisa, noi viviamo problemi come tante coppie, che risolviamo parlando tra di noi, non sui giornali», ha dichiarato Matteo Salvini, durante la sua diretta Facebook. «Si rassegnino spioni, guardoni e chiacchieroni», dice Salvini, che ha sottolineato di «aver letto in questi giorni tante fesserie, idiozie, cattiverie e bugie». «Nella vita privata ognuno ha le sue gioie e i suoi problemi – spiega il leader della Lega- confermo ai chiacchieroni, ai fanfaroni, che sono felicemente e serenamente insieme ad Elisa. Come ogni coppia viviamo problemi che superiamo, se ci vogliamo bene. Almeno la tagliamo con delle idiozie che non hanno né capo né coda».