Max Biaggi e Anna Falchi, le ultime news. Anna Falchi è stata sentimentalmente legata a Max Biaggi negli anni ’90. La showgirl, quando lo scorso mese Biaggi è stato vittima di un brutto incidente mentre si trovava in pista a Latina, è rimasta molto colpita. Tra l’altro Max aveva avuto un’esperienza simile, anche se meno grave, proprio quando era fidanzato con Anna. “Sono stata molto male per Max, appena l’ho saputo ho iniziato a chiamare chiunque.

Max Biaggi e Anna Falchi, le ultime news gossip ad oggi 22 luglio 2017!

“Poi – ha aggiunto la Falchi – gli ho mandato un sms per sapere come stava. L’incidente ha risvegliato in me un vecchio ricordo: quando eravamo fidanzati e conducevo ‘Domenica In’, lui aveva avuto un incidente in gara e io sono rimasta paralizzata dalla paura. Lo scorso 9 giugno mi si è riaperto un file e ho pianto per Max. Mi ha risposto al messaggino dopo 15 giorni. Gli voglio molto bene”, ha raccontato la Falchi al programma di Canale5 ‘#Estate’.

Durante la trasmissione Anna ha anche parlato di Stefano Ricucci, formalmente ancora suo marito, che è appena uscito dal carcere. “Mi sono resa disponibile a stargli accanto, ad andare a trovarlo. Lo posso ancora fare perché non abbiamo definito le pratiche del divorzio. Lui mi ha detto di no, ma ha ringraziato il mio buon cuore”, ha spiegato.