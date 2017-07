Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 22 luglio 2017: tappa a Rimini!

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 22 luglio 2017. Nuova puntata oggi con il programma dell’estate Sereno Variabile. Tappa a Rimini, la capitale turistica della Riviera Romagnola, per la troupe di “Sereno Variabile Estate”: la nota cittadina balneare balneareche sarà protagonista della puntata in onda oggi sabato 22 luglio, alle 13.30, su Rai2. Circondato da una festante folla di vacanzieri, Osvaldo Bevilacqua inizierà la sua visita sulla lunga spiaggia di Rimini, dove ogni stabilimento propone animazioni e attività per tutti i gusti. La calorosa accoglienza romagnola è veramente rivolta a tutti, grazie anche alla presenza di numerose strutture per disabili. Tra le tante attrattive turistiche, la possibilità di gustare i piatti della cucina locale proposti dai ristoratori degli stabilimenti direttamente sotto l’ombrellone, e le divertenti e acrobatiche attrazioni del parco acquatico più grande d’Europa.

Si andrà poi alla scoperta del pittoresco Borgo di S. Giuliano, vecchio quartiere di pescatori dove i murales raccontano l’arte e la poesia di Fellini. Proprio qui Osvaldo Bevilacqua incontrerà la nipote del regista, che parlerà del percorso culturale cittadino dedicato al grande Federico e che l’anno prossimo vedrà la riapertura dello storico Cinema Fulgor, oggi in restauro, frequentato da Fellini quando era giovanissimo. Un altro incontro curioso sarà anche quello con la simpatica signora Lella, titolare di una storica piadineria di Rimini. Di ritorno sulla spiaggia, gran finale con tante coppie di giovani e meno giovani alle prese con il liscio, il tradizionale e amatissimo ballo romagnolo.