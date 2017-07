Tagli capelli corti e styling di tendenza: la gallery con i tagli più particolari dell'estate!

Tagli capelli corti e styling di tendenza estate 2017. I tagli corti di capelli ma anche quelli exta corti sono di grande tendenza nell’estate 2017. I tagli di capelli corti giocano con le geometrie ma anche con il colore. L’hairstyle corto è impreziosito dalle sfumatore red, purple, ice e rosa pink. Per chi ha voglia di cambiare il corto è sempre una soluzione vincente anche nella versione più estrema dei tagli rasati, degli splendidi chop cut, come quelli biondo ghiaccio, che abbiamo visto sfoggiare con disinvoltura da Kristen Stewart e Cara Delevingne a Parigi per avere un look davvero unico!

Tagli capelli: i must have della stagione estiva!

Per tutti i tagli di capelli la frangia rimane uno dei must della stagione estiva, in tutte sue versioni, da quella cortissima alla frangia lunga a tendina fino alla sotto frangia sbarazzina. Tra le propostedell’hairstyle trionfano dunque i nuovi tagli di capelli impreziositi da questo dettaglio davvero femminile, che richiama il passato e gli anni 60-70 quando la frangia era irrinunciabile per tutti i tagli di capelli alla moda. Al contrario di quanto si pensi è davvero facile tenerla in ordine e gestirla al meglio, con alcuni accorgimenti. Uno di questi è l’asciugatura della frangia e l’utilizzo della spazzola adatta ogni mattina per la messa in piega.

Tagli capelli lunghi e styling effetto wild per l’estate 2017.

Tra i tagli di capelli dell’estate troviamo anche gli intramontabili lunghi, nella versione sfilata. Per un hairlook diverso dal solito, all’insegna della naturalezza, per ottenere un effetto wild adattissimo all’estate, via libera e spazio alle undone waves, vale a dire onde “disfatte” non troppo definite. Si tratta di un dettaglio seducente e contemporaneo: queste onde disfatte rendono i tagli di capelli lunghi glamour e sofisticati, con effetto volume assolutamente naturale!

