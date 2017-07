Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli per sembrare più magre, slanciate e valorizzare il collo

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli per sembrare più magre. I capelli per ogni donna sono un’arma di seduzione, un facile soccorso per ogni volta che ci si sente giù di corda, o quando si ha bisogno di un cambiamento radicale. Non solo però: possono trasformarsi anche in fedeli aiutanti quando si tratta di mascherare i propri difetti, come quando si è a dieta e si vuole apparire da subito più magre.. Forse non tutte sanno, infatti, che con l’hairstyle giusto possiamo sembrare più alte, slanciate o, in alternativa, minute. Ma quasi sempre si applica una regola: affidatevi ad un taglio corto capelli e il risultato sarà garantito. Il taglio corto è perfetto per sembrare più slanciate. Se si ha un viso particolarmente tondo forse è meglio evitare i tagli a definizione retta-orizzontale e piena, scegliere invece linee dalle silhouette verticale.

Tagli di capelli estate 2017: il taglio di capelli corto perfetto se si vuole slanciare il collo.

Poi è determinante lo styling: meglio il liscio rispetto al mosso poichè purtroppo i capelli ricci ‘riempiono’ e raramente aiutano. Il taglio di capelli corto infine è perfetto se si vuole slanciare il collo. In questo caso bisogna scegliere tagli svuotati e ‘aderenti’ alla nuca, evitare rasature e definizioni finali a linea retta, prediligere invece tagli ‘ricamo’ a singole ciocche irregolari e piatte.