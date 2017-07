Temptation Island 2017 Ed. 4: anticipazioni quinta puntata. Antonio si lascia andare con la tentatrice

Temptation Island 2017: le anticipazioni della quinta puntata. Temptation Island 2017 sta per giungere al termine. Tutte le coppie sono in crisi, qualcuna è già uscita e le altre sono ancora in gioco per cercare di risolvere i loro problemi. Da alcune indiscrezioni solo una di loro si lascerà dopo la fine del programma. I primi ad uscire sono stati Camilla e Riccardo, che hanno lasciato il programma mano nella mano. Mentre la settimana scorsa abbiamo assistito al tanto atteso falò di confronto tra Francesca e Ruben che ha visto la fine della loro storia, anche se i rumors li danno come ancora fidanzati. A quanto pare, però, l’unica coppia che sarà davvero a lasciarsi a “Temptation Island 2017” saranno Veronica e Antonio.

Temptation Island 2017: Antonio si lascia andare alla tentatrice Jessica.

Nonostante sin dalla prima puntata Veronica era stata considerata come la ragazza che non comprendesse le esigenze del compagno, padre di due figli, dall’ultima puntata, invece, si è visto un Antonio che non ha avuto problemi a lasciarsi andare con la tentatrice Jessica. Sembra che i due abbiamo passato una notte insieme nel villaggio.