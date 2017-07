Temptation Island 2017 Ed. 4, le news ed il daytime del 22 luglio 2017: la situazione tra Antonio e Veronica. Mancano solo due puntate alla fine di Temptation Island 2017 Ed. 4, ma sono ancora tante le situazioni in sospeso tra le coppie del villaggio. Fin ora abbiamo assistito al lieto fine tra Riccardo e Camilla ed alla fine della storia tra Ruben e Francesca (anche se, secondo alcuni rumors, i due sarebbero tornati insieme una volta usciti dal villaggio). E le altre coppie? Vediamo il punto della situazione ad oggi. Antonio e Veronica sono una coppia ad alto rischio: il ragazzo è molto affascinato dalla tentatrice Jessica, tanto da, a come sembra, cedere alla tentazione: dalle ultime immagini abbiamo visto i due abbracciati sul letto, ma cosa è accaduto di preciso lo scopriremo soltanto lunedì. Come reagirà Veronica? Chiederà un confronto immediato con Antonio?

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news ed il daytime del 22 luglio 2017: la situazione tra Alessio e Valeria.

Anche un’altra coppia di Temptation Island 2017 Ed. 4 è in bilico: quella formata da Alessio e Valeria. Il ragazzo è molto vicino alla tentatrice Carmen, ma pare ci sia stato un ravvedimento dell’ultimo minuto: Alessio e Carmen hanno trascorso molto tempo insieme, ma, mentre stavano per baciarsi, il ragazzo ha confessato di pensare sempre alla fidanzata Valeria, ed ha richiesto il falò di confronto con lei. La ragazza, però, è delusa ed amareggiata dal comportamento di Alessio, e ha rifiutato il confronto.