Temptation Island 2017 Ed. 4: Ruben e Francesca di nuovo insieme?

Temptation Island 2017: il ritorno di fiamma tra Francesca e Ruben? E Mentre Ruben Invernizzi era ormai diventato l’idolo del web, acclamato come nuovo tronista di Uomini e Donne, pare che Francesca Baroni, l’ex fidanzata, abbia avuto la meglio su di lui. I due avevano deciso di lasciarsi perché il comportamento che Francesca aveva assunto con gli altri tentatori non era piaciuto a Ruben. “Non sono un pollo, non ti amo più – ha aggiunto Ruben Invernizzi -. Quella che esce male da qui sei tu e quando sarò fuori non mi mancheranno le ragazze mentre tu non troverai più uno come me”. La loro storia d’amore, quindi, sembrava essere finita così, ma alcune indiscrezioni i due sarebbero tornati insieme. Pare, infatti, che il giovane bergamasco, pentito della scelta presa nel programma, abbia deciso di concedere una seconda possibilità a Francesca Baroni. La coppia è stata avvistata più volte passeggiare e prendere un gelato insieme da “testimoni oculari” che hanno definito il loro incontro sin troppo intimo per essere semplici amici.

Temptation Island 2017: nessun trono per Ruben Invernizzi.

Ad avvalorare l’ipotesi di un riavvicinamento sono le “manovre” online di Francesca. Diversi i “like” lasciati sotto i post dell'(ex) fidanzato. Ma la prova più evidente è la risposta di Francesca al commento di una fan. Un’utente, infatti, ha scritto sotto una foto di Ruben, “sei stupendo”. E subito è arrivata la risposta (gelosa) di Francesca: “Lo so, grazie”. Rimane molta delusione tra i fan che speravano di vedere Ruben sul trono di Uomini e Donne.