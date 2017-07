Uomini e Donne: Mario Serpa e Juan nel cast dell’ Isola dei Famosi? Mario Serpa di Uomini e Donne è pronto a tornare in tv. Conteso tra i due reality di Canale 5: il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Gli ultimi gossip parlano di una trattativa quasi conclusa per il programma ambientato in Honduras, che partirà a gennaio 2018 e sarà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Ad entrare a far parte del cast anche Juan, l’ex fidanzato spagnolo del tronista, che ha insinuato per mesi di aver avuto una stria con Claudio durante il suo Trono alla corte di Maria De Filippi. Ecco quanto si legge sul settimanale Oggi: “A Cologno Monzese circolano già i primi nomi per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. In pole position ci sarebbero l’ex corteggiatore Mario Serpa e nientemeno che Juan, il creativo spagnolo intimo amico dello stilista Stefano Gabbana ed ex nemico in amore proprio di Serpa”.

Uomini e Donne: ecco gli altri nomi possibili del cast dell’Isola dei Famosi.

Oltre a Mario Serpa e Juan, per il cast dell’Isola dei Famosi 2018 si fanno i nomi di: Gemma e Giorgio del Trono Over, l’ex velina Costanza Caracciolo, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo, il cantante di Amici Alessio Bernabei, il fashion blogger Mariano Di Vaio, la showgirl Alessia Fabiani e l’ex calciatore Fabio Galante.